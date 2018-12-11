Фильму «Бамблби» в Рязани посвятят развлекательное мероприятие
У зрителей будет возможность выиграть эксклюзивные подарки
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15 декабря в кинотеатре «Формула кино» в ТЦ «Виктория Плаза» пройдет развлекательное мероприятие. Оно будет посвящено фильму «Бамблби», премьера которого состоится двумя днями раньше.
У зрителей, посетивших кинотеатр субботним днем, с 13 до 14 часов, будет возможность выиграть эксклюзивные подарки. Их количество ограничено.
Сам фильм посвящен роботу-трансформеру Бамблби, который находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет девушка Чарли. Именно она наталкивается на покореженный желтый Фольксваген Жук и вскоре осознает, что это не простой автомобиль…
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Бамблби (2018)..