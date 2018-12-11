2018-12-11T09:21:32+03:00
Общество

Около колодца архимандрита Авеля в Рязани хотят сделать сквер

Активисты надеются, что их проект реализуют в 2019 году
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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Территорию около колодца архимандрита Авеля в поселке Никуличи облцентра планируют благоустроить, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В минувшие выходные здесь торжественно открыли памятную табличку отцу Авелю и совершили молебен по освящению колодца.

В этом году комитет ТОС поселка Никуличи разработал общественный проект «Преображение колодца Авеля» – жители хотят, чтобы около объекта появился благоустроенный сквер. Активисты надеются, что в будущем году их проект пройдет отбор местных инициатив.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

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