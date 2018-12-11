2018-12-11T09:11:07+03:00
Происшествия

Катаясь с горки у Рязанского кремля, девочка провалилась в колодец

К счастью, она осталась цела и невредима
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/rzn_cityФото: vk.com/rzn_city
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Возле Рязанского кремля девочка, съехав с горки, провалилась в открытый люк. Как рассказал аноним в сообществе «Рязань», произошло это в минувшие выходные.

Очевидец пришел к Кремлю с детьми и выбрал «самую длинную и пологую горку». В это время там же каталось множество людей.

- .Девочка, котороя ехала перед нами, тихонько докатилась до конца горки, начала слезать и пропала. Пропала куда? В открытый люк! - пишет автор.

Внутри торчали трубы, но ребенок, к счастью, приземлился на ноги, и его тут же вытащили. Люди стали заваливать колодец палками, чтобы больше в него никто не попал.

Автор отмечает, что даже если со склонов в указанном месте съезжать нельзя, то этот запрет должным образом до людей не довели.

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