Катаясь с горки у Рязанского кремля, девочка провалилась в колодец
Возле Рязанского кремля девочка, съехав с горки, провалилась в открытый люк. Как рассказал аноним в сообществе «Рязань», произошло это в минувшие выходные.
Очевидец пришел к Кремлю с детьми и выбрал «самую длинную и пологую горку». В это время там же каталось множество людей.
- .Девочка, котороя ехала перед нами, тихонько докатилась до конца горки, начала слезать и пропала. Пропала куда? В открытый люк! - пишет автор.
Внутри торчали трубы, но ребенок, к счастью, приземлился на ноги, и его тут же вытащили. Люди стали заваливать колодец палками, чтобы больше в него никто не попал.
Автор отмечает, что даже если со склонов в указанном месте съезжать нельзя, то этот запрет должным образом до людей не довели.