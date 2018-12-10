2018-12-10T20:27:55+03:00
Общество

Освободившееся место зампреда в рязанском правительстве займет один из министров

Повышение ожидает Анну Рослякову
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Освободившееся после ухода Сергея Филимонова место заместителя председателя правительства Рязанской области займет Анна Рослякова, являвшаяся министром по делам территорий и информационной политике региона. Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников. 35-летняя Анна Николаевна имеет высшее образование - в 2005 году она закончила Академию ФСИН.

Исполнять обязанности министра по делам территорий и информационной политике региона после повышения Росляковой, будет один из ее заместителей.

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