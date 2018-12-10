Освободившееся место зампреда в рязанском правительстве займет один из министров
Повышение ожидает Анну Рослякову
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Освободившееся после ухода Сергея Филимонова место заместителя председателя правительства Рязанской области займет Анна Рослякова, являвшаяся министром по делам территорий и информационной политике региона. Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников. 35-летняя Анна Николаевна имеет высшее образование - в 2005 году она закончила Академию ФСИН.
Исполнять обязанности министра по делам территорий и информационной политике региона после повышения Росляковой, будет один из ее заместителей.
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