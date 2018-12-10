2018-12-10T18:09:18+03:00
Происшествия

Смерть рязанца, которого искали с 4 декабря, носит некриминальный характер

Он скончался в реанимации
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Напомним, 23-летнего рязанца поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» объявил в розыск 4 декабря. Вечером в субботу, 8 декабря, сообщество обнародовало информацию, что парень обнаружен мертвым.

От правоохранительных структур «Комсомольской правде» стало известно, что молодой человек скончался в реанимации одной из больниц. Его смерть носит некриминальный характер.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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