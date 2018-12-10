2018-12-10T17:38:53+03:00
Экономика

У рязанской «Дирекции благоустройства города» нашли нарушения на миллионы рублей

Претензии у аудиторов возникли и к профильному управлению администрации
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Контрольно-счетная палата Рязани (КСП) опубликовала отчет о проверке «Дирекции благоустройства города» («ДБГ»). Аудиторов интересовало, как муниципальное бюджетное учреждение тратило субсидии и обращалось с муниципальным имуществом.

Претензий возникло множество, причем не только к «ДБГ», но и к городскому управлению благоустройства, которое не определяло порядок выполнения муниципальных работ и не составляло перечни видов работ:

- Указанные факты свидетельствуют о полном отсутствии контроля со стороны УБГ за выполнением МБУ «ДБГ» муниципальных заданий, - сделали вывод в КСП.

Всего ревизоры нашли 11 видов нарушений, причем только указанные в отчете конкретные суммы складываются в 3 миллиона рублей. 2,3 миллиона неэффективно потрачены из-за проигранных судов. 465 тысяч – это нарушения по начислению и выплате заработной платы. Расходы в сумме 106 тысяч оказались нецелевыми. Горюче-смазочные материалы на 92 тысячи необоснованно списали.

В разрез с действующими нормами решался и ряд других вопросов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть рязанца, которого искали с 4 декабря, носит некриминальный характер
Из-за грядущего тумана в Рязанской области объявлено метеопредупреждение
В Рязани погасят новую марку Почты России
Участок улицы Станкозаводской в Рязани перекроют почти до конца года
В Рязани перенесут один из пунктов КВЦ
Рязанский подрядчик по капремонту оставил крышу раскрытой в снегопад
Рязань может лишиться почти 50 киосков
Обитателю рязанской колонии передали Wi-Fi роутер
Утонувший в канализационном колодце рязанец пытался помочь соседу
Полицейские снова задержали ряженых газовщиков, «разводивших» рязанских пенсионеров
Пять рязанских водителей повторно попались пьяными
Полицейские задержали москвича, вымогавшего у рязанца 1 миллион рублей
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
С разницей в несколько часов в двух ДТП на рязанской трассе погибли восемь человек
В Рязани столкнулись две автоледи
На пешеходном переходе в Рязани сбили двух людей
Рязанец, спасший 24 щенка, решил помочь еще и приюту для животных
Рязанка победила на шоу «Рюкзак», оказавшись в Индонезии
На перекрестке в центре Рязани случились два ДТП
В Рязанской области пострадавшая в ДТП со скутером пытается отсудить 150 тысяч рублей
Рязанцев приглашают на международную выставку кукол
Рязанские десантники и юнармейцы встретились с Героем России Голубятниковым
В Рязанской области пропала девочка-подросток
Ударивший надзирателя из-за сигарет рязанский зек удлинил себе срок
Рязанка Александра Трусова стала второй на юниорском Гран-при в Канаде
В Рязанской области начальник лесничества незаконно вырубал лес