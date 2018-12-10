У рязанской «Дирекции благоустройства города» нашли нарушения на миллионы рублей

10 Дек. 17:38 2018-12-10T17:38:53+03:00

Претензии у аудиторов возникли и к профильному управлению администрации

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Контрольно-счетная палата Рязани (КСП) опубликовала отчет о проверке «Дирекции благоустройства города» («ДБГ»). Аудиторов интересовало, как муниципальное бюджетное учреждение тратило субсидии и обращалось с муниципальным имуществом.

Претензий возникло множество, причем не только к «ДБГ», но и к городскому управлению благоустройства, которое не определяло порядок выполнения муниципальных работ и не составляло перечни видов работ:

- Указанные факты свидетельствуют о полном отсутствии контроля со стороны УБГ за выполнением МБУ «ДБГ» муниципальных заданий, - сделали вывод в КСП.

Всего ревизоры нашли 11 видов нарушений, причем только указанные в отчете конкретные суммы складываются в 3 миллиона рублей. 2,3 миллиона неэффективно потрачены из-за проигранных судов. 465 тысяч – это нарушения по начислению и выплате заработной платы. Расходы в сумме 106 тысяч оказались нецелевыми. Горюче-смазочные материалы на 92 тысячи необоснованно списали.

В разрез с действующими нормами решался и ряд других вопросов.