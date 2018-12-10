2018-12-10T17:29:37+03:00
Общество

Из-за грядущего тумана в Рязанской области объявлено метеопредупреждение

Видимость местами снизится до 200 метров
Константин МОГИЛИН
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 11 декабря. Во вторник метеорологи предсказывают облачную погоду с небольшими, местами умеренными осадками – выпадут снег и мокрый снег, морось.

Температура воздуха по области ночью составит -4...+1 градуса, днём -3...+2.

Региональное управление МЧС объявило метеопредупреждение. По прогнозам, до конца суток 10 декабря и в течение 11 декабря ожидается туман с видимостью 200-500 метров, местами гололед, на дорогах гололедица.

В туманную погоду особенно внимательными нужно быть водителям: следить за скоростью, держать дистанцию, отказаться от опасных маневров и не забывать включать фары. Пешеходам следует строго соблюдать все правила движения.

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