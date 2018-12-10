В Рязани погасят новую марку Почты России

СЕГОДНЯ 16:40 2018-12-10T16:40:15+03:00

С места гашения каждый сможет сразу же отправить открытку родным и друзьям

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К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына выпущены почтовая марка, конверт первого дня и штемпель специального гашения с фиксированной датой для Москвы и Рязани.

11 декабря в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоится торжественная церемония гашения праздничной почтовой продукции.

Как сообщает пресс-служба Почты России, с места гашения каждый из гостей сможет сразу же отправить открытку родным, друзьям и знакомым.

Приглашаются все желающие. Начало в 14.00.