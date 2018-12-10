В Рязани погасят новую марку Почты России
С места гашения каждый сможет сразу же отправить открытку родным и друзьям
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К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына выпущены почтовая марка, конверт первого дня и штемпель специального гашения с фиксированной датой для Москвы и Рязани.
11 декабря в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоится торжественная церемония гашения праздничной почтовой продукции.
Как сообщает пресс-служба Почты России, с места гашения каждый из гостей сможет сразу же отправить открытку родным, друзьям и знакомым.
Приглашаются все желающие. Начало в 14.00.