2018-12-10T16:21:13+03:00
Авто

Участок улицы Станкозаводской в Рязани перекроют почти до конца года

Там произойдет замена водопровода
Антон КОНОВАЛОВ
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С 9.00 11 декабря в Рязани перекроют участок улицы Станкозаводской между улицами Энгельса и Магистральной. Это связано с заменой водопровода, сообщает пресс-служба администрации города.

Завершить работы и восстановить движение транспорта планируется до 19.00 30 декабря. На это время упомянутый участок огородят, установят соответствующие дорожные знаки.

Власти просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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