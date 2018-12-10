2018-12-10T15:37:23+03:00
Недвижимость

В Рязани перенесут один из пунктов КВЦ

Из одного магазина он переедет в другой
Мария БЛИНОВА
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На будущей неделе, во вторник, 18 декабря, муниципальное предприятие «Кустовой вычислительный центр» планирует открыть новый пункт приема платежей.

Он будет располагаться на улице Березовая, д. 1, стр.2 – в магазине «Дикси». Одновременно по соседству закроют ныне действующий пункт КВЦ – он расположен также на улице Березовая, д.1ГМ (цокольный этаж магазина «Пятерочка»).

Режим работы нового пункта:

– понедельник-пятница: с 10.00 до 18.30 (обед: с 14.00 до 15.00)

– суббота: с 10.15 до 18.35 (обед с 14.00 до 15.00)

– воскресенье: выходной.

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