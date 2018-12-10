В Рязани перенесут один из пунктов КВЦ
Из одного магазина он переедет в другой
Изменить размер текста:
На будущей неделе, во вторник, 18 декабря, муниципальное предприятие «Кустовой вычислительный центр» планирует открыть новый пункт приема платежей.
Он будет располагаться на улице Березовая, д. 1, стр.2 – в магазине «Дикси». Одновременно по соседству закроют ныне действующий пункт КВЦ – он расположен также на улице Березовая, д.1ГМ (цокольный этаж магазина «Пятерочка»).
Режим работы нового пункта:
– понедельник-пятница: с 10.00 до 18.30 (обед: с 14.00 до 15.00)
– суббота: с 10.15 до 18.35 (обед с 14.00 до 15.00)
– воскресенье: выходной.