Рязанский подрядчик по капремонту оставил крышу раскрытой в снегопад

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-10T15:18:05+03:00

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С 3 по 7 декабря жилинспекция проверила капитальный ремонт 15 многоквартирных домов в Рязанской области и нашла 21 нарушение. Подрядчик во всех случаях один - МП «РСУ № 1».

На Строителей, 5 в Рязани рабочие не устранили прогиб крыши, а на Промышленной, 2 ее начали делать только в декабре и не закрыли во время осадков, из-за чего чердачное помещение засыпало снегом. На Пушкина, 47 кор.2, где уже должны были завершить капремонт системы ХВС, к делу не приступали вовсе. То же самое касается домов по адресам: Весенняя, 18, 27/46; Ленинского Комсомола, 104, 106; Дзержинского, 18. На Свободы, 24а водосток сделали так, что вода стекает по стене углового подъезда.

И это далеко не полный список претензий, возникших у ревизоров. Все замечания переданы в областной Фонд капремонта.