Рязань может лишиться почти 50 киосков

10 Дек. 15:07 2018-12-10T15:07:48+03:00

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Администрация Рязани перезаключает договоры на размещение нестационарных торговых объектов, заключенные в 2015 году. Для этого все киоски обследует комиссией, которая устанавливает, соответствуют ли они предъявляемым требованиям.

Так, по 48 объектам направлены уведомления об отказе в заключения договора. Еще по 18 идет реконструкция и если их приведут в норму, то будут оформлены документы.

- Мы готовы обсуждать спорные вопросы и совместно искать способы их решения, чтобы предприниматели смогли продолжить свою деятельность, - приводит слова замглавы администрации областного центра Игоря Тишина пресс-служба ведомства. - По тем объектам, где выявлены нарушения, владельцам дана возможность их устранить, приведя объекты к необходимым архитектурным нормам.