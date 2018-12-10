Обитателю рязанской колонии передали Wi-Fi роутер

10 Дек. 14:27 2018-12-10T14:27:29+03:00

Но пользоваться им долго не пришлось

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После постановления прокуратуры Рязанского района возбуждено уголовное дело о взяточничестве, сообщает пресс-служба надзорного органа. Речь идет о сотруднике ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области.

В августе он договорился с одним из осужденных о покупке и проносе в колонию Wi-Fi роутера ZTE с USB проводом к нему. Осужденный перевел сотруднику колонии 8500 рублей на банковскую карту. Оборудование обошлось в 3490 рублей, остальное – плата за услуги.

Материалы проверки отправлены в следственные органы. Расследование продолжается.