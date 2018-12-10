2018-12-10T13:49:52+03:00
Происшествия

Полицейские снова задержали ряженых газовщиков, «разводивших» рязанских пенсионеров

У молодых людей изъяли поддельные служебные удостоверения
Константин МОГИЛИН
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Прибор оказался абсолютно бесполезен.Прибор оказался абсолютно бесполезен.Фото: Константин МОГИЛИН
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Полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в мошенничестве под видом сотрудников газовой службы.

В дежурную часть обратилась 69-летняя жительница поселка Сараи, сообщившая, что из ее дома пару минут назад ушли двое молодых людей, представившихся газовщиками. По словам женщины, они показали какое-то удостоверение, осмотрели оборудование и посоветовали приобрести и установить газовый анализатор, который якобы предупредит об утечке.

- Пожилая женщина согласилась и незнакомцы установили какой-то прибор. За эту услугу они запросили 6 тысяч рублей. Проводив их, пенсионерка засомневалась - мужчины и их настойчивость показались ей подозрительными, и она решила позвонить в полицию, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники со слов пострадавшей зафиксировали приметы злоумышленников и описание автомобиля, на котором они передвигались. Вскоре они увидели автомобиль, похожий на разыскиваемый. Машину остановили, в ней оказались два 19-летних скопинца, а в багажнике были три прибора, таких же, как и том, который продали пенсионерке.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что парни причастны к еще двум аналогичным случаям. У них изъяли поддельные удостоверения. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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