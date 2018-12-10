2018-12-10T13:00:54+03:00
Происшествия

Пять рязанских водителей повторно попались пьяными

Теперь им грозит уголовная ответственность
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В минувшую пятницу и в выходные дни инспекторы ГИБДД выявили на рязанских дорогах 23 пьяных водителя. Еще два человека отказались проходить медицинское освидетельствование, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Как выяснилось, пятеро сели за руль пьяными повторно – теперь им грозит уголовная ответственность.

За три дня предыдущих дня на дорогах области зарегистрировано 17 ДТП, в которых 9 человек погибли и 20 получили травмы. В регионе произошло 105 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 12971 нарушение правил дорожного движения.

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