Пять рязанских водителей повторно попались пьяными

10 Дек. 13:00 2018-12-10T13:00:54+03:00

Теперь им грозит уголовная ответственность

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В минувшую пятницу и в выходные дни инспекторы ГИБДД выявили на рязанских дорогах 23 пьяных водителя. Еще два человека отказались проходить медицинское освидетельствование, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Как выяснилось, пятеро сели за руль пьяными повторно – теперь им грозит уголовная ответственность.

За три дня предыдущих дня на дорогах области зарегистрировано 17 ДТП, в которых 9 человек погибли и 20 получили травмы. В регионе произошло 105 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 12971 нарушение правил дорожного движения.