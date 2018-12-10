2018-12-10T13:00:54+03:00
Происшествия

Пять рязанских водителей повторно попались пьяными

Теперь им грозит уголовная ответственность
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу и в выходные дни инспекторы ГИБДД выявили на рязанских дорогах 23 пьяных водителя. Еще два человека отказались проходить медицинское освидетельствование, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Как выяснилось, пятеро сели за руль пьяными повторно – теперь им грозит уголовная ответственность.

За три дня предыдущих дня на дорогах области зарегистрировано 17 ДТП, в которых 9 человек погибли и 20 получили травмы. В регионе произошло 105 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 12971 нарушение правил дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обитателю рязанской колонии передали Wi-Fi роутер
Утонувший в канализационном колодце рязанец пытался помочь соседу
Полицейские снова задержали ряженых газовщиков, «разводивших» рязанских пенсионеров
Полицейские задержали москвича, вымогавшего у рязанца 1 миллион рублей
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
С разницей в несколько часов в двух ДТП на рязанской трассе погибли восемь человек
В Рязани столкнулись две автоледи
На пешеходном переходе в Рязани сбили двух людей
Рязанец, спасший 24 щенка, решил помочь еще и приюту для животных
Рязанка победила на шоу «Рюкзак», оказавшись в Индонезии
На перекрестке в центре Рязани случились два ДТП
В Рязанской области пострадавшая в ДТП со скутером пытается отсудить 150 тысяч рублей
Рязанцев приглашают на международную выставку кукол
Рязанские десантники и юнармейцы встретились с Героем России Голубятниковым
В Рязанской области пропала девочка-подросток
Ударивший надзирателя из-за сигарет рязанский зек удлинил себе срок
Рязанка Александра Трусова стала второй на юниорском Гран-при в Канаде
В Рязанской области начальник лесничества незаконно вырубал лес