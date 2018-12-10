2018-12-10T12:28:21+03:00
Происшествия

Полицейские задержали москвича, вымогавшего у рязанца 1 миллион рублей

Теперь они ищут других пострадавших от этого человека
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
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Рязанские полицейские при содействии регионального управления ФСБ и силовой поддержке бойцов СОБР задержали москвича, подозреваемого в вымогательстве с угрозой насилия.

В дежурную часть обратился 28-летний рязанец, рассказавший, что не так давно он занял у своего приятеля миллион рублей на развитие бизнеса. Молодой человек немного просрочил выплату долга и ему поступил телефонный звонок от незнакомца.

Мужчина представился и сказал, что теперь парень должен деньги ему и под угрозой насилия вымогал миллион рублей. Предприниматель испугался расправы и обратился в полицию.

- В дальнейшем ситуация развивалась под контролем оперативников. Для передачи части требуемых денег была назначена встреча. При получении 100 тысяч рублей 56-летнего москвича задержали, а деньги изъяли, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того полицейские опубликовали фотографию и обратились за помощью: если кто-либо пострадал от действий этого человека, просьба звонить по телефонам: + 7(4912) 27-08-60, 29-98-87 или 02.

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