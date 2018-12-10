С разницей в несколько часов в двух ДТП на рязанской трассе погибли восемь человек

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-10T11:55:20+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в субботу, 8 декабря, в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Шиловском районе погибли четыре человека.

Несколькими часами ранее на этой же трассе, но на территории Сасовского района также произошло ДТП, в которой погибли четыре человека.

В 2.25 столкнулись автомобили Toyota и Kia. По предварительным данным, 27-летний житель Пензенской области на автомобиле Kia, двигаясь со стороны Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Toyota, которым управлял 42-летний житель Московской области.

В происшествии погибли водитель и три пассажира автомобиля Toyota, водитель и два пассажира иномарки Kia получили травмы.