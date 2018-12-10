В Рязани столкнулись две автоледи
В итоге пострадала пассажирка одной из машин
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В воскресенье, 9 декабря, около 15.15 в Рязани произошло ДТП. Авария случилась на улице Спортивной рядом с домом 12в, сообщает областная Госавтоинспекция.
23-летняя рязанка на автомобиле «LADA Priora», по предварительным данным, не справилась с управлением и врезалась в Nissan JUKE, за рулем которого была 28-летняя женщина.
В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летняя пассажирка отечественной легковушки обращалась помощью врачей. Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.