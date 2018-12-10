2018-12-10T11:19:43+03:00
Происшествия

На пешеходном переходе в Рязани сбили двух людей

Оба в больнице
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшее воскресенье, 9 декабря, около 18.00 на улице Тимуровцев в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась около дома 4.

26-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов. По предварительной информации, оба переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 56-летнего мужчину и 54-летнюю женщину отправили в больницу. Кроме них пострадала и 28-летняя пассажирка легковушки – она обращалась за помощью медиков.

Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

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