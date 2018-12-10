Рязанец, спасший 24 щенка, решил помочь еще и приюту для животных

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-10T11:00:54+03:00

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Утром 9 декабря в соцсети ВКонтакте появилась долгожданная запись Романа Афонькина.

– Операция Морозко как волшебно началась, так и волшебно закончилась! Все 24 щенка в течение недели нашли свой дом, и очень символично вчера все завершил Максим – новый хозяин, одного из наших щенков. Он посмотрел на кроху и уверено сказал ей «Пошли домой»! А я с пустой коробкой и комком в горле поехал тоже домой…– написал Роман.

Напомним, за неделю до этого мужчина отправился в лес и наткнулся на два десятка скулящих щенков. 1,5-месячных малышей храбро защищала от незнакомца девочка в возрасте до полугода. Однако оставить в лесу эту компанию Роман не смог – загрузил в багажник, отвез домой и операция Морозко началась… Тысячи репостов, слова благодарности, но главное – дела: люди стали потихоньку разбирать щенков и перечислять деньги на карту, привязанную к мобильному Романа – он его дал просто для связи с будущими хозяевами малышей и позже убедительно просил деньги больше не слать.

Мира попала в дом самого лучшего хозяина в мире

Теперь все позади. Остались лишь воспоминания, и… две девочки: Роман забрал себе двух, причем одна из них – та самая старшая сестра, до последнего заботившаяся о каждом малыше. Барышню назвали Мира. Остальные же уехали в Рязань и окрестности, в Касимов, Кирицы, Кораблино, Михайлов и даже в Москву.

Однако кроме эмоций остались и деньги. Часть перечисленных рязанцами средств ушла на корм и медикаменты, часть на вольер, а оставшиеся Роман решил передать приюту «Путь домой».

– Мне было важно найти настоящих людей, которые занимаются именно делом. Этот приют, как и большинство, переполнен… Там содержатся в основном взрослые собаки, лечить псов они вынуждены в платных передержках, так как у них нет условий. В общем, деньги попали в правильные руки! – резюмировал спаситель.

А поиском неизвестного, выбросившего животных в лесу, теперь занимается полиция.