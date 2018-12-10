2018-12-10T11:00:54+03:00
Общество

Рязанец, спасший 24 щенка, решил помочь еще и приюту для животных

Средства у него остались от помощи неравнодушных людей
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 9 декабря в соцсети ВКонтакте появилась долгожданная запись Романа Афонькина.

– Операция Морозко как волшебно началась, так и волшебно закончилась! Все 24 щенка в течение недели нашли свой дом, и очень символично вчера все завершил Максим – новый хозяин, одного из наших щенков. Он посмотрел на кроху и уверено сказал ей «Пошли домой»! А я с пустой коробкой и комком в горле поехал тоже домой…– написал Роман.

Напомним, за неделю до этого мужчина отправился в лес и наткнулся на два десятка скулящих щенков. 1,5-месячных малышей храбро защищала от незнакомца девочка в возрасте до полугода. Однако оставить в лесу эту компанию Роман не смог – загрузил в багажник, отвез домой и операция Морозко началась… Тысячи репостов, слова благодарности, но главное – дела: люди стали потихоньку разбирать щенков и перечислять деньги на карту, привязанную к мобильному Романа – он его дал просто для связи с будущими хозяевами малышей и позже убедительно просил деньги больше не слать.

Мира попала в дом самого лучшего хозяина в мире

Мира попала в дом самого лучшего хозяина в мире

Теперь все позади. Остались лишь воспоминания, и… две девочки: Роман забрал себе двух, причем одна из них – та самая старшая сестра, до последнего заботившаяся о каждом малыше. Барышню назвали Мира. Остальные же уехали в Рязань и окрестности, в Касимов, Кирицы, Кораблино, Михайлов и даже в Москву.

Однако кроме эмоций остались и деньги. Часть перечисленных рязанцами средств ушла на корм и медикаменты, часть на вольер, а оставшиеся Роман решил передать приюту «Путь домой».

– Мне было важно найти настоящих людей, которые занимаются именно делом. Этот приют, как и большинство, переполнен… Там содержатся в основном взрослые собаки, лечить псов они вынуждены в платных передержках, так как у них нет условий. В общем, деньги попали в правильные руки! – резюмировал спаситель.

А поиском неизвестного, выбросившего животных в лесу, теперь занимается полиция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль