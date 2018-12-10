2018-12-10T10:15:30+03:00
Общество

Рязанка победила на шоу «Рюкзак», оказавшись в Индонезии

Вместе со спутницей Евгении нужно было добраться из неизвестного места до аэропорта за трое суток
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: кадр выпуска.Фото: кадр выпуска.
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Рязанка Евгения, работающая на «большом молочном производстве», стала участницей шоу «Рюкзак» на телеканале «Че». По условиям программы она попала в неизвестное ей место - город Сурабая на острове Ява в Индонезии - и должна была вместе с незнакомой спутницей, москвичкой Александрой, добраться до аэропорта на соседнем острове Бали за 72 часа.

У девушек не было телефонов и сначала не было денег. Английского языка они, по сути, не знали, что делало задачу еще более сложной.

В итоге Евгения и Александра преодолели 430 километров и успели вовремя, выиграв 100 тысяч рублей.

Выпус можно посмотреть по ссылке.

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