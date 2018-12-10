2018-12-10T10:15:30+03:00
Общество

Рязанка победила на шоу «Рюкзак», оказавшись в Индонезии

Вместе со спутницей Евгении нужно было добраться из неизвестного места до аэропорта за трое суток
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: кадр выпуска.Фото: кадр выпуска.
Изменить размер текста:

Рязанка Евгения, работающая на «большом молочном производстве», стала участницей шоу «Рюкзак» на телеканале «Че». По условиям программы она попала в неизвестное ей место - город Сурабая на острове Ява в Индонезии - и должна была вместе с незнакомой спутницей, москвичкой Александрой, добраться до аэропорта на соседнем острове Бали за 72 часа.

У девушек не было телефонов и сначала не было денег. Английского языка они, по сути, не знали, что делало задачу еще более сложной.

В итоге Евгения и Александра преодолели 430 километров и успели вовремя, выиграв 100 тысяч рублей.

Выпус можно посмотреть по ссылке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль