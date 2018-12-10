2018-12-10T08:55:07+03:00
Происшествия

В Рязанской области пострадавшая в ДТП со скутером пытается отсудить 150 тысяч рублей

Так женщина оценила нанесенный ей моральный вред
Антон КОНОВАЛОВ
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В Касимовском районе пострадавшая пассажирка скутера пытается отсудить 150 тысяч рублей у виновника ДТП. Во столько женщина оценила нанесенный ей моральный вред, притом что полученные травмы относятся к категории легких.

Сам инцидент случился 1 сентября 2018 года. Скутер Motoland столкнулся с ВАЗ-21099. Первым управлял несовершеннолетний, однако спровоцировал столкновение, нарушив ПДД, именно водитель автомобиля.

Помимо морального вреда в случае удовлетворения иска будут взысканы судебные расходы.

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