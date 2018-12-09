Рязанцев приглашают на международную выставку кукол

9 Дек. 19:23 2018-12-09T19:24:02+03:00

Зрители смогут не только купить, но и сфотографироваться с уникальными куклами, которые после выставки попадут в частные коллекции и навсегда исчезнут из поля зрения публики.

Посетители увидят лучших кукол мира от Антарктиды до Японии, от древних времен до космического будущего, от миниатюр до гигантов в рост человека

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С 14 по 16 декабря в Гостином дворе пройдет IX Московская международная выставка «Искусство куклы». Посетители увидят лучших кукол мира от Антарктиды до Японии, от древних времен до космического будущего, от миниатюр до гигантов в рост человека.

В этом году организаторы подготовили 20 спецпроектов и сотни авторских экспозиций с куклами и мишками Тедди. Среди них:

- «Куклы из будуара Марлен Дитрих»: знаменитые будуарные куклы звезд мирового кинематографа - Марлен Дитрих, Клары Боу, Жозефины Бейкер;

- «Найдено в Антарктиде»: куклы Олега Каторгина в проекте «Found in Antarctica» объединения «Выставочные залы Москвы»: живопись, графика, объекты, деревянная скульптура, mail art, анимация, документальное кино;

- «Куклы из перламутра»: коллекция старинных японских кукол, статуэток, кимоно из собрания Юрия Подкопаева и куклы в древнейшей технике кимекоми от Аллы Беляевой;

- «Куклы по картинам Брейгеля»: проект «Кукла в пейзаже на фоне Вечности» по мотивам произведений художников Северного Возрождения представят Творческий союз художников России, Галерея Елены Громовой и Клуб-студия «Кукольная коллекция»;

- «Куклы 19-го века»: антикварные куклы из частного собрания коллекционера Натальи Курочкиной – фарфоровые красавицы, прообразы и прабабушки современной классической художественной куклы, раритеты музейного уровня в рождественской атмосфере экспозиции;

- «Встречаемся в Венеции!»: карнавал, маски, тайны и загадки кукольной жизни среди каналов и дворцов дожей в проекте Школы кукольного дизайна;

У зрителей выставки будет возможность купить куклы и коллекционных мишек Тедди, обучающую литературу, материалы для создания кукол и мишек, аксессуары, подарки на елку и под елку, сфотографироваться с уникальными куклами, которые после выставки попадут в частные коллекции и навсегда исчезнут из поля зрения публики.

Экспозиция адресована широкому кругу зрителей, семьям с детьми разного возраста, за исключением одного проекта «Голая коллекция», который будет обозначен в пространстве выставки пометкой «18+».

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