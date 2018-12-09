2018-12-13T15:23:16+03:00
Общество

Рязанские десантники и юнармейцы встретились с Героем России Голубятниковым

Встреча прошла в расположении парашютно-десантного полка накануне дня Героев Отечества
Павел АВЕРИН
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Станислав Голубятников с рязанскими школьниками.Станислав Голубятников с рязанскими школьниками.Фото: Павел АВЕРИН
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9 декабря Россия празднует день Героев Отечества. Накануне, 7 декабря, Герой России Станислав Голубятников в расположении 137 гвардейского парашютно-десантного ордена Красной Звезды полка провел встречу с личным составом и юнармейцами Рязани.

Легендарный комбат 3 парашютно-десантного батальона, вошедшим в военную историю страны, рассказал юношам и девушкам о первой Чеченской войне и подвигах, совершенных десантниками в ходе операции по взятию железнодорожного вокзала Грозного в целях вывода из окружения мотострелковой бригады.

Хотя сам Голубятников выполненную боевую задачу чем-то героическим не считает:

- Я, может быть вас разочарую, но мы — офицеры — просто выполняем свою работу. Единственное, что это требует внимания и сосредоточения воли. Когда выполняешь боевую задачу, никогда не думаешь о смерти. Если ты идешь с настроем, что тебя могут убить в любую секунду, ты должен спрятаться и никуда не ходить. Ты это подсознательно понимаешь и действуешь на поле боя так. чтобы тебя не убили и делаешь все, чтобы победить противника.

Напомним, что за взятие вокзала в Грозном личный состав сводного батальона, которым командовал подполковник Голубятников, в январе 1995 года списком был представлен к ордену Мужества, а офицеры стали Героями России. Это второй случай в военной истории страны — подобное было лишь 50 лет назад, в январе 1945-го.

Александр Филатов не только воин, но и поэт. Фото: Павел АВЕРИН

Александр Филатов не только воин, но и поэт.Фото: Павел АВЕРИН

Также во встрече принимал участие кавалер многих орденов и медалей Александр Филатов, принимавший участие практически во всех военных конфликтах, начиная с Афганистана, который на вопрос о войне ответил своими стихами:

- Здесь сразу видно, что за воин стоит с тобой в одном строю. Здесь свою трусость не укроешь — она проявится в бою. Не надо с другом есть пуд соли, чтобы сполна его понять. Он будет другом, если стоит его с собой в разведку брать.

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