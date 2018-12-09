2018-12-13T08:53:28+03:00
Происшествия

В Рязанской области пропала девочка-подросток

7 декабря она ушла из дома и не вернулась
Антон КОНОВАЛОВ
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НАЙДЕНА.ЖИВА.

Из села Демушкино Сасовского района пришла весть об исчезновении 13-летней Светланы Хохлачевой. Как сообщает поисково-спасательный отряд LizaAlert, она ушла из дома 7 декабря и до сих пор не вернулась.

В опубликованной волонтерами ориентировке, которую они просят распространить, называются приметы пропавшей: рост 162 см., полное телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы. Светлана была одета в синее пальто, сиреневую вязаную шапку, белую кофту, черную школьную форму и синие сапоги-дутики. С собой у нее был черный рюкзак.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или в полицию.

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