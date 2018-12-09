Ударивший надзирателя из-за сигарет рязанский зек удлинил себе срок

9 Дек. 12:59 2018-12-09T13:12:59+03:00

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Отбывающего наказание в скопинской колонии №3 37-летнего жителя Адгеи осудили за нападение на сотрудника «зоны». Он ударил конвоира в лицо, когда тот отказался принести ему сигареты.

Инцидент произошел в коридоре единого помещения камерного типа, предназначенного для заядлых нарушителей: ранее зек уже привлекался к уголовной ответственности за похожие проступки. А изначально он попал за решетку за разбой и изнасилование, притом что работал полицейским у себя на родине.

Скопинский районный суд приговорил преступника к 6 годам колони строгого режима.