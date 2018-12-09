2018-12-09T12:03:28+03:00
Спорт

Рязанка Александра Трусова стала второй на юниорском Гран-при в Канаде

Ее следующие соревнования – взрослый чемпионат России
Сергей ЛАЗУТИН
Поделиться:
Фото: fsrussia.ruФото: fsrussia.ru
Изменить размер текста:

Александра Трусова, сделавшая свои первые шаги в фигурном катании в Рязани, стала второй на юниорском Гран-при в канадском Ванкувере. Она с результатом 215,20 балла уступила партнеру по команде Алене Косторной (217,98), а третьей стала еще одна россиянка Алена Канышева (198,14).

- Второе место – это хорошо, но прокатом в произвольной программе я недовольна. У меня не получился первый лутц, на втором я упала, поэтому в каскаде сделала только двойной аксель, - прокомментировала Трусова Федерации фигурного катания России, отметив, что планировала 3 четверных прыжка (исполнены 2).

Напомним, годом ранее Александра выиграла Гран-при. Следующий старт для нее – первый взрослый чемпионат России 19-23 декабря в Саранске. Фигуристка заявила, что постарается показать на этих соревнованиях свой максимум.

Alexandra TRUSOVA (RUS) Ladies Free Skating Vancouver 2018.Visit https://isu.org/JuniorGrandPrix for more information.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ударивший надзирателя из-за сигарет рязанский зек удлинил себе срок
В Рязанской области начальник лесничества незаконно вырубал лес
Пропавшего 4 декабря рязанца нашли мертвым
В районной администрации Рязанской области новый глава
Базой рязанской команды в МХЛ может стать Сасово
В Рязани задержали «телефонного» мошенника-рецидивиста
На трассе М-5 в Рязанской области в ДТП погибли 4 человека
ХК «Рязань» уступил в упорном противостоянии новокузнецкому «Металлургу» (видео)
Прокуратура решила, что рязанских пенсионеров не уведомили об отключении газа
За капремонт жилья с рязанцев предложено брать больше на 45,25%
Рязанец осужден за действия сексуального характера в отношении дочери
Рязанский ветеран ВОВ отметил 101-летие
В Рязанской области пройдет сильный снег
Рязанцы смогут купить живые елки по пяти адресам
17-летний рязанец найден вдали от родного дома
Трубы отопления рязанского дома престарелых сдали на металлолом
После расторжения договоров подрядчики побросали работу в рязанских дворах
Рязанская фигуристка Александра Трусова успешно выступает в финале Гран-при в Ванкувере
Около Рязанского почтамта запретят парковку
Сельхозпредприятия Рязанской области увеличили производство молока
В Рязани открылся обновленный выставочный зал на улице Есенина
Из-за порыва водовода в Рязани снизят подачу воды