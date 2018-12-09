Рязанка Александра Трусова стала второй на юниорском Гран-при в Канаде

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-09T12:03:28+03:00

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Александра Трусова, сделавшая свои первые шаги в фигурном катании в Рязани, стала второй на юниорском Гран-при в канадском Ванкувере. Она с результатом 215,20 балла уступила партнеру по команде Алене Косторной (217,98), а третьей стала еще одна россиянка Алена Канышева (198,14).

- Второе место – это хорошо, но прокатом в произвольной программе я недовольна. У меня не получился первый лутц, на втором я упала, поэтому в каскаде сделала только двойной аксель, - прокомментировала Трусова Федерации фигурного катания России, отметив, что планировала 3 четверных прыжка (исполнены 2).

Напомним, годом ранее Александра выиграла Гран-при. Следующий старт для нее – первый взрослый чемпионат России 19-23 декабря в Саранске. Фигуристка заявила, что постарается показать на этих соревнованиях свой максимум.