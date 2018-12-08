2018-12-08T20:14:39+03:00
Происшествия

В Рязанской области начальник лесничества незаконно вырубал лес

В феврале бригада работников по указанию руководителя срубила 50 метров лесополосы
Павел АВЕРИН
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..Фото: Павел АВЕРИН
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Мировой судья Клепиковского района назначил бывшему начальнику Тумского лесничества судебный штраф в размере 20 тысяч рублей. В отношении мужчины прекратили уголовное преследование. По сообщению пресс-службе СУ СКР по региону, клепиковца обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

В феврале 2018 года бригада работников по указанию руководителя срубила 50 метров леса. Разрешения на это у начальника лесничества не было. Обвиняемый свою вино признал полностью, активно помогал следствию и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Подробности на сайте издательства «Пресса».

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