В районной администрации Рязанской области новый глава
7 декабря решением Кораблинской районной Думы на должность главы администрации района сроком на 5 лет назначена Нина Объедкова. Об этом сообщил сайт изд-ва «Пресса».
— Опыт муниципального управления использую для того, чтобы Кораблинский район занял достойное место в области. Для этого необходимо работать сплочённой командой. Я рассчитываю на помощь и поддержку глав поселений, депутатов, руководителей предприятий и организаций, — сказала Нина Объедкова.
Новая глава определила приоритеты в работе: активно участвовать в программах по привлечению средств федеральных и областных бюджетов на благоустройство и социально-экономическое развитие района, увеличить собственные доходы муниципалитета, вовлекать население в решение вопросов местного самоуправления.