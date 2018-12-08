В районной администрации Рязанской области новый глава

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-08T17:02:22+03:00

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7 декабря решением Кораблинской районной Думы на должность главы администрации района сроком на 5 лет назначена Нина Объедкова. Об этом сообщил сайт изд-ва «Пресса».

— Опыт муниципального управления использую для того, чтобы Кораблинский район занял достойное место в области. Для этого необходимо работать сплочённой командой. Я рассчитываю на помощь и поддержку глав поселений, депутатов, руководителей предприятий и организаций, — сказала Нина Объедкова.

Новая глава определила приоритеты в работе: активно участвовать в программах по привлечению средств федеральных и областных бюджетов на благоустройство и социально-экономическое развитие района, увеличить собственные доходы муниципалитета, вовлекать население в решение вопросов местного самоуправления.