2018-12-08T17:02:22+03:00
Общество

В районной администрации Рязанской области новый глава

Нина Объедкова возглавила исполнительный орган Кораблинского района
Антон НИКИФОРОВ
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. Фото: сайт изд-ва "Пресса". Фото: сайт изд-ва "Пресса"
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7 декабря решением Кораблинской районной Думы на должность главы администрации района сроком на 5 лет назначена Нина Объедкова. Об этом сообщил сайт изд-ва «Пресса».

— Опыт муниципального управления использую для того, чтобы Кораблинский район занял достойное место в области. Для этого необходимо работать сплочённой командой. Я рассчитываю на помощь и поддержку глав поселений, депутатов, руководителей предприятий и организаций, — сказала Нина Объедкова.

Новая глава определила приоритеты в работе: активно участвовать в программах по привлечению средств федеральных и областных бюджетов на благоустройство и социально-экономическое развитие района, увеличить собственные доходы муниципалитета, вовлекать население в решение вопросов местного самоуправления.

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