Базой рязанской команды в МХЛ может стать Сасово

8 Дек. 16:16 2018-12-08T16:16:34+03:00

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Сасово может стать спортивной базой вновь создаваемой рязанской команды в Молодежной хоккейной лиге. Об этом заявил региональный министр физической культуры и спорта Владислав Фролов вечером 7 декабря сразу после матча ХК «Рязань» и новокузнецкого «Металлурга».

- Большой хоккей в Рязани останется, - заверил министр. - Хоккей сегодня один из самых любимых видов спорта в нашем регионе. Число болельщиков на матчах в ледовом дворце несравнимо больше, чем на других площадках. Более того, мы входим в «топ» по посещаемости во всей Высшей хоккейной лиге — этот фактор не учитывать нельзя. Сейчас у нас нет «молодежки», для ее возрождения необходимо будет получить дополнительное финансирование. Эти вопросы будут обсуждаться с руководством региона, мы постараемся доказать, что это звено нам необходимо. В случае положительного решения мы рассматриваем Сасово как базу размещения молодежной команды. Причина проста: острая нехватка свободного льда в рязанском ледовом дворце.

Напомним, что Владислав Фролов был директором ДС «Олимпийский» с момента его открытия до создания полноценной ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию.