ХК «Рязань» уступил в упорном противостоянии новокузнецкому «Металлургу» (видео)

8 Дек. 12:06 2018-12-08T15:46:49+03:00

Сергей Горелов несколько раз спас «горожан» в ходе матча, но уступил форвардам гостей в серии буллитов

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В очередном домашнем матче «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» ХК «Рязань» лишь в серии буллитов уступил новокузнецкому «Металлургу» 3:4.

Примечательная деталь матча: обе команды, словно на дуэли, обменивались результативными выпадами. В первом периоде на гол в большинстве Семена Иванова у хозяев в быстрой атаке нашел ответ Андрей Луговой, поразивший верхний угол. Во втором игровом отрезке на точный дальний бросок защитника «кузни» Виктора Балдаева ответил от синей линии, реализуя большинство, его коллега Валерий Васильев. Когда же Роман Крикуненко выдал чудо-пас на Сергея Мельникова и шайба затрепыхалась в воротах гостей, то «металлурги» тут же ответили контратакой — отличился тот же Иванов.

Под занавес основного игрового времени Сергей Горелов выиграл дуэль у форварда гостей — Игнат Земченко не реализовал буллит. Отметим, что вратарь «горожан» и до, и после этого эпизода не раз выручал команду. Но в серии послематчевых штрафных бросков форвард «Металлурга» Павел Медведев оказался-таки сильнее. При этом «горожанин» Иван Иванов трижды выходил пробивать буллиты, и лишь однажды сплоховал.

Сразу после матчаФото: Павел АВЕРИН

. Фото: группа VK ХК Рязань Fans

- Трудно три раза подряд забросить?

- Психологически было тяжело,это первое. Переволновался, клюшка прогнулась и шайба ушла не туда. На тренировке отрабатывал один элемент, три раза подряд одно и то же делать — я думаю, что вратарь соперника тоже не дурак. Это второе — буду совершенствоваться.

- Пас Крикуненко - взгляд коллеги...

- Просто шедевр, который дорогого стоит. На тренировке такое сделать не всегда получается, а в игре это вообще сложно выполнить. Да еще это и голевая передача!

Теперь «горожанам» предстоит нелегкая поездка к командам лидирующей группы по маршруту Санкт-Петербург (матчи со СКА-«Невой» и «Динамо»), Ханты-Мансийск («Югра») и Тюмень («Рубин»)