Прокуратура решила, что рязанских пенсионеров не уведомили об отключении газа

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-08T10:06:56+03:00

Не взирая на заверения властей о поддержке пенсионеров, газ все-таки отключили. На фото: Владимир Елютин и Сергей Николаевский на 10 день после смерти его супруги. Фото: Павел АВЕРИН

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Прокуратура Кораблинского района проверила соблюдение прав кораблинских пенсионеров Николаевских, которым отключили газ за неуплату прямо перед наступлением морозов. Об этом сообщил сайт ведомства.

Установлено, что ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» подготовило уведомление для супругов, датированное 20 октября. На следующий день уведомление направили заказным письмом. Однако, как выяснили сотрудники надзорного ведомства, его отправили в другой регион. В результате семью должным образом не уведомили о том, что подачу газа остановят. В отделение Ряжского ТО ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» внесли представление, которое находится на рассмотрении.

Мы писали о том, что в доме супругов-пенсионеров со 2 ноября стало холодно.10 ноября инвалид Сергей Николаевский оплатил большую часть долга. В ночь на среду, 14 ноября, скончалась его супруга Ольга, ветеран боевых действий в Афганистане.