За капремонт жилья с рязанцев предложено брать больше на 45,25%

СЕГОДНЯ 20:01 2018-12-07T20:01:38+03:00

Платежи за капитальный ремонт дома – это оплата услуг, которые могут быть оказаны только чрез много лет

В последний раз взносы повышались с 1 января 2018 года, тогда произошло увеличение с 6,00 до 8,02 рубля за 1 кв. м. площади жилья

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Проект постановления «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области» опубликован на интернет-сайте правительства Рязанской области. Его авторы предлагают с 2019 года увеличить размер взносов с жильцов за один квадратный метр площади до 11 рублей 65 копеек. Если это произойдет, рост составит 45,25%.

В настоящее время взнос на капитальный ремонт в Рязани составляет 8 рублей 02 копейки за 1 квадратный метр. В последний раз эта цифра повышалась с 1 января 2018 года, тогда рост составил 33,67%.

Компенсацию расходов по оплате взносов на капремонт получают пожилые граждане, достигшие 70- и 80-летнего возраста, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и другие отдельные категории граждан.