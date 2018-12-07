Рязанец осужден за действия сексуального характера в отношении дочери

7 Дек. 18:32 2018-12-07T18:32:50+03:00

Отец 5-летней девочки приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы, хотя сам не признал себя виновным

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Суд вынес приговор 28-летнему жителю Рязани, признанному виновным в совершении четырех преступлений против своей несовершеннолетней дочери, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Рязанской области.

Год назад, в декабре 2017-го, в следственные органы обратилась женщина, заявив о совершении ее гражданским мужем действий сексуального характера в отношении их общей дочери. Обвиняемый не признавал себя виновным и выдвигал версию о том, что 5-летняя девочка фантазирует. Через некоторое время мама ребенка также поменяла позицию и заявила, что просит прекратить уголовное дело.

Понаблюдав за судьбой девочки и ее двух малолетних сестер, а также за поведением матери, следователи решили, что мать ненадлежащим образом осуществляет родительские обязанности – и отстранили ее от участия в уголовном деле в качестве представителя ребенка. Отцу же назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.