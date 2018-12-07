2018-12-07T17:47:56+03:00
Общество

Рязанский ветеран ВОВ отметил 101-летие

Николая Маслюка поздравили городские власти
Анастасия КУДРЯШОВА
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Николай Иванович имеет 5 орденов.Николай Иванович имеет 5 орденов.
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В пятницу, 7 декабря, участник Великой Отечественной войны, подполковник ВВС Николай Иванович Маслюк отметил 101-летие. С праздником его поздравила от имени главы города Сергея Карабасова замглавы администрации Рязани Елена Сорокина, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Примите искренние поздравления с уникальной датой! Ваша жизнь – это образец для подражания. Вы – участник Великой Отечественной войны, боевой летчик, участник Парада Победы 1945-го года, имеете пять орденов. И сейчас, несмотря на такой возраст, вы остаетесь бодрым и энергичным человеком, - обратилась Елена Сорокина к ветерану и преподнесла букет и памятный подарок.

СПРАВКА «КП»

Николай Маслюк - участник Великой Отечественной войны, боевой летчик-штурман, подполковник ВВС в отставке. Воевал в составе 2-го Украинского фронта вместе с трижды Героем Советского Союза Иваном Кожедубом, освобождал Молдавию, Румынию, Австрию, Венгрию. Чехословакию. 24 июня 1945 года Николай Иванович принимал участие в Параде Победы на Красной Площади. После войны продолжил службу в военно-воздушных силах. Длительное время являлся членом лекторской группы Совета ветеранов Железнодорожного района города Рязани.

Имеет правительственные награды: два Ордена Красного Знамени, два Ордена Красной Звезды, Орден Отечественной войны I и II степени, 20 медалей, в том числе, «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За освобождение Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова и другие.

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