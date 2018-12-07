2018-12-07T16:24:26+03:00
Общество

17-летний рязанец найден вдали от родного дома

По неофициальным данным, он находился в Москве
Антон КОНОВАЛОВ
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17-летний Егор Савельев из Рязанского района, поиск которого объявили в ночь на 7 декабря, найден живым. По неофициальным данным, пропавший двумя днями ранее юноша находился в Москве.

Отряд LizaAlert, опубликовавший ориентировку, на момент публикации новости сообщал, что информация проверяется. Однако, по словам собственного источника «Комсомольской правды», смена статуса на «Найден. Жив» - дело времени, так как Егор просто еще не успел доехать до дома и предстать перед родными.

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