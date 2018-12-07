2018-12-07T16:45:41+03:00
Общество

Рязанцы смогут купить живые елки по пяти адресам

Елочные базары будут работать с 15 по 31 декабря
Анастасия КУДРЯШОВА
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С 15 декабря в Рязани откроются елочные базары, где горожане смогут купить к Новому году натуральные елки, сосны, лапник. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Живые деревья можно будет приобрести по пяти адресам:

- у дома №37 по ул. Высоковольтной;

- у дома №17 по ул. Крупской (около ЦНТИ);

- на Московском шоссе, в районе дома №49, стр. 1 (около рынка);

- у дома №13 по ул. Новоселов (площадка перед КДЦ «Октябрь»);

- у дома №54 по ул. Новоселов.

- Предприниматели, осуществляющие торговлю натуральными елками и хвойным лапником, обязаны обеспечить соблюдение правил торговли и техники безопасности в месте продаж, а также вывоз мусора, - отметили в пресс-службе.

После закрытия елочных базаров на торговых площадках обещают навести порядок.

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