Рязанская фигуристка Александра Трусова успешно выступает в финале Гран-при в Ванкувере

СЕГОДНЯ 15:12 2018-12-07T15:12:32+03:00

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Рязанская фигуристка Александра Трусова занимает промежуточное второе место в финале юниорского Гран-при, который в эти дни проходит в Ванкувере. В короткой программе ученица Этери Тутберидзе набрала 74,43 балла, что на 0,31 балла меньше ее лучшего результата, показанного в Каунасе.

На первом месте расположилась старшая «коллега по цеху» москвичка Алена Косторная, которая получила от судей 76,32 балла. Обе фигуристки являются главными фаворитками соревнований. Третье место досталось столичной спортсменке Алене Канышевой (68,66).

В целом Саша довольна своим выступлением, но в интервью призналась, что допустила несколько ошибок и пообещала над ними поработать. На своих тренировках девочка-джампер творит чудеса и выполняет сложнейшие элементы, которых нет даже в арсенале мужчин. В произвольной программе спортсменка хочет продемонстрировать все, на что способна. В планах рязанки прыгнуть 3 четверных прыжка, чего пока не удавалось сделать никому.

Финал Гран-при завершится 9 декабря произвольной программой.

Справка «КП»

Александра Трусова второй год подряд принимает участие в финальном этапе юниорского Гран-при. В прошлый раз на турнире в Нагое спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала, набрав 205,62 балла.