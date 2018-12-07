Около Рязанского почтамта запретят парковку
Изменения начнут действовать в конце года
Фото: Яндекс.Карты
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С 28 декабря городские власти планируют запретить остановку и стоянку автомобилей на участке дороги на улице Мюнстерская, сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление благоустройства облцентра.
Речь идет об участке, расположенном рядом с Рязанским почтамтом – запрет вводят, чтобы обеспечить проезд транспорту почтовиков.
В конце декабря здесь установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Горадминистрация просит автомобилистов принять эту информацию к сведению.