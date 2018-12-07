Сельхозпредприятия Рязанской области увеличили производство молока

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-07T13:58:35+03:00

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По состоянию на 1 декабря 2018 года в сельскохозяйственных предприятиях Рязанской области произведено 338,6 тыс. тонн молока, что превышает уровень прошлого года на 7,2 %. Об этом сообщил сайт регионального минсельхоза.

Лидером по валовому производству молока является Рязанский район, где в сельхозпредприятиях за 11 месяцев произведено 55,4 тыс. тонн, что составляет 16,4 % от областного объема производства. Положительная динамика достигнута в Рыбновском (+19 % к 2017 году), Александро-Невском (+5,6 %), Старожиловском (+6,8%), и ряде других районов. Среди сельхозорганизаций лидирующие позиции занимает ООО «АПК Русь» Рыбновского района.