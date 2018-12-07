2018-12-07T15:05:15+03:00
Общество

В Рязани открылся обновленный выставочный зал на улице Есенина

На первой выставке представлены работы выпускников РХУ
Анастасия КУДРЯШОВА
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Фото: vezdekultura.ruФото: vezdekultura.ru
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В четверг, 6 декабря, на улице Есенина открылся обновленный выставочный зал Рязанского областного художественного музея имени Пожалостина.

Напомним, ранее зал принадлежал Союзу художников России. Менее года назад его передали в безвозмездное пользование художественному музею и начали ремонт.

На реконструкцию и приобретение оборудования выставочного зала выделили 3,5 млн рублей, при этом большую часть средств предоставили из резервного фонда областного правительства.

На первой выставке «Прекрасен наш союз» представлены около 80 произведений более 40 авторов из разных городов России. Все они – выпускники Рязанского художественного училища имени Вагнера и ученики заслуженного художника РФ Виктора Корсакова.

Торжественное открытие зала посетил Николай Любимов. Фото: vezdekultura.ru

Торжественное открытие зала посетил Николай Любимов. Фото: vezdekultura.ru

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