Из-за порыва водовода в Рязани снизят подачу воды
Днем в пятницу, 7 декабря, в соцсетях появилось сообщение, что в Рязани около школ №№ 67 и 63 по асфальту потекли потоки воды.
– Выше щиколоток. Течет в направлении стадиона школы 67 по краю забора – вниз к пруду, – написал пользователь соцсети.
В администрации облцентра оперативно прокомментировали это сообщение. По информации пресс-службы, на участке произошел порыв водовода.
– Сотрудники «Водоканала» уже выехали на место. Планируется, что отключений не воды будет – пока специалисты должны оценить ситуацию. Однако подачу воды в районе снизят. Работы, скорее всего, продлятся до утра, – сообщили в горадминистрации.
Напомним, что накануне авария случилась на теплосетях Рязани. Тогда власти тоже сообщали о «снижении подачи тепла», однако по информации целого ряда наших читателей, трубы отопления в многоэтажках города были попросту холодные.