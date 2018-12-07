Из-за порыва водовода в Рязани снизят подачу воды

СЕГОДНЯ 13:13 2018-12-07T13:13:52+03:00

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Днем в пятницу, 7 декабря, в соцсетях появилось сообщение, что в Рязани около школ №№ 67 и 63 по асфальту потекли потоки воды.

– Выше щиколоток. Течет в направлении стадиона школы 67 по краю забора – вниз к пруду, – написал пользователь соцсети.

В администрации облцентра оперативно прокомментировали это сообщение. По информации пресс-службы, на участке произошел порыв водовода.

– Сотрудники «Водоканала» уже выехали на место. Планируется, что отключений не воды будет – пока специалисты должны оценить ситуацию. Однако подачу воды в районе снизят. Работы, скорее всего, продлятся до утра, – сообщили в горадминистрации.

Напомним, что накануне авария случилась на теплосетях Рязани. Тогда власти тоже сообщали о «снижении подачи тепла», однако по информации целого ряда наших читателей, трубы отопления в многоэтажках города были попросту холодные.