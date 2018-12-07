2018-12-07T12:14:54+03:00
Происшествия

На трассе Рязань – Скопин в сугробе застрял рейсовый автобус

В его салоне находились девять пассажиров
Роман ДОРОФЕЕВ
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В четверг, 6 декабря, в снежном плену на дороге РязаньСкопин застрял рейсовый автобус Новомичуринск – Рязань. Инцидент произошел неподалеку от одной из автобусных остановок, расположенныхй на трассе. В салоне автобуса находились девять пассажиров.

Чтобы выбраться из снега пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Звонок на номер Единой службы спасения поступил около шести часов вечера.

Издательство «Пресса» сообщает, что ровно через пять минут расчет Пронской пожарной части на автомобиле «Урал» прибыл на место. А еще примерно через полчаса автобус смог продолжить движение по маршруту.

Никто из пассажиров не пострадал.

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