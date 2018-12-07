2018-12-07T12:27:29+03:00
Происшествия

Молодая рязанка на «ватрушке» насмерть разбилась о грузовик

Опасную забаву молодежь устроила прямо на парковке ТЦ
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Минувшей ночью в Рязани произошло смертельное ДТП – трагедия случилась на парковке ТЦ «Лента», сообщает областная Госавтоинспекция.

Около часа ночи 20-летний рязанец на «Ладе Калине» решил покатать 19-летнюю девушку на «ватрушке». Конструкцию прикрепили к машине, та начала кружить по стоянке и «ватрушка» вместе с девушкой на скорости влетела в стоящий грузовик «IVECO». Рязанка погибла на месте.

Сейчас проводится проверка. Водителю легковушки грозит до пяти лет лишения свободы.

– Следует учесть тот факт, что «ватрушки» или санки слишком непредсказуемые и места для катания на них следует выбирать подальше от дороги. Кататься на них можно только на оборудованном склоне или снежной трассе, – напоминают в ГИБДД.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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