Молодая рязанка на «ватрушке» насмерть разбилась о грузовик

7 Дек. 12:11 2018-12-07T12:27:29+03:00

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Минувшей ночью в Рязани произошло смертельное ДТП – трагедия случилась на парковке ТЦ «Лента», сообщает областная Госавтоинспекция.

Около часа ночи 20-летний рязанец на «Ладе Калине» решил покатать 19-летнюю девушку на «ватрушке». Конструкцию прикрепили к машине, та начала кружить по стоянке и «ватрушка» вместе с девушкой на скорости влетела в стоящий грузовик «IVECO». Рязанка погибла на месте.

Сейчас проводится проверка. Водителю легковушки грозит до пяти лет лишения свободы.

– Следует учесть тот факт, что «ватрушки» или санки слишком непредсказуемые и места для катания на них следует выбирать подальше от дороги. Кататься на них можно только на оборудованном склоне или снежной трассе, – напоминают в ГИБДД.