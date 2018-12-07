2018-12-07T11:47:23+03:00
Общество

В Рязани снесут один дом, хозяйку которого ждет еще и уголовное дело

А не надо было ссориться с соседями
Мария БЛИНОВА
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Прокуратура Советского района Рязани провела проверку по обращениям жителей поселка Борки, сообщает пресс-служба надзорного органа. Сотрудники выясняли законность получения дубликата регистрационного удостоверения на дом одной из жительниц поселка. А выяснили куда больше.

Три года назад женщине выдали дубликат документа, датированного 15 мая 1996 года – на жилой дом площадью более 81 кв. метров. Используя эту бумагу, спустя год она зарегистрировала право собственности.

Однако никакого строения на этом участке не было вовсе – еще в 1981 году здесь сгорел дом, а после никто ничего так и не построил.

А вот получив документы, дама взялась за строительство, 2016 году возведя на участке дом. При этом бумаг на него нет ни в БТИ, ни в госархиве области. Таким образом, рязанка нарушила права муниципального образования – города Рязани.

Прокурор района обратился в суд с иском о признании дубликата недействительным и об обязании снести дом, построенный в 2016 году. 6 декабря Советский суд этот иск удовлетворил.

Кроме того, в отношении бывшего сотрудника БТИ, выдавшего документ, возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.

А женщину, которой теперь придется сносить дом, вероятно, ждет еще один суд – сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество».

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