2018-12-07T11:14:51+03:00
Общество

Кредитный портфель физлиц рязанского филиала РСХБ с начала года увеличился на 20%

И составил 6 миллиардов рублей
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По состоянию на конец ноября 2018 года совокупный кредитный портфель рязанского филиала РСХБ составил около 22 млрд рублей, из них на займы юридических лиц приходится 16 млрд рублей. Сегодня клиентами филиала являются более 5 тысяч предприятий и организаций Рязанской области.

Приоритетным направлением остается тесное сотрудничество с АПК области. По данным на 26 ноября Рязанский филиал Россельхозбанка направил на поддержку сельхозтоваропроизводителей более 8,5 млрд рублей.

Объем кредитного портфеля физических лиц филиала составил 6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 20%. Общий объем выдач населению Рязанской области за первое полугодие превысил 2,7 млрд рублей.

Кредитами банка воспользовались более 4 тысяч жителей области. При этом объем выдач ипотечных кредитов превысил 1, 6 млрд рублей, увеличившись более чем на 780 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При поддержке филиала банка свои жилищные условия смогла улучшить 1151 рязанская семья.

По итогам финансовой деятельности Рязанского филиала РСХБ руководство отметило успешную работу большинства дополнительных офисов Рязани и области и вручило благодарственные письма управляющим.

– Высокий уровень доверия к банку со стороны населения Рязани и области подтверждает уверенный рост депозитного портфеля . Объем привлеченных средств населения по состоянию на 26 ноября составил 18,5 млрд рублей. Более 45,8 тыс. Рязанцев и жителей области являются вкладчиками филиала Россельхозбанка. Самыми популярными вкладами являются «Пенсионный» – 27 000 вкладов и «Доходный» – 13 700 вклада. Рязанский филиал имеет широкую сеть пунктов обслуживания. Сегодня клиентов принимают 20 отделений в 17 районах области. Продукты Россельхозбанка отвечают требованиям современного рынка и потребностям различных категорий клиентов, – отметил заместитель директора Сергей Гайдуков.

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АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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