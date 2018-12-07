За плохое энергосбережение директоры семи рязанских жилищных компаний заплатят штраф

7 Дек. 09:55 2018-12-07T09:58:08+03:00

Руководители УК и ТСЖ раскошелятся на 5 тысяч рублей

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С начала года Госжилинспекция Рязанской области провела 32 плановых и внеплановых проверки управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК – на предмет работы по энергосбережению, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проверки инспекторы проводили вместе с сотрудниками Скопинской межрайонной прокуратуры.

В итоге выяснилось, что ряд организаций, занимающихся содержанием многоквартирных домов, не разработали и сообщили жильцам свои предложения по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

В итоге штрафы назначены директорам: ООО «Жилкомсервис АЗМР», ООО «УК «Русь», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Рубин», ТСЖ «Весна», ТСЖ «ТСЖ «Поляны» (Скопин и п. Поляны Скопинского района). Руководители этих организаций заплатят по 5 тысяч рублей.

Председателю правления ТСЖ «Уютный дом» из Скопина пока сделали лишь устное замечание.