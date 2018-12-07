2018-12-07T09:43:25+03:00
Общество

В Рязани сняли нелепо «отремонтированные» надгробия красноармейцев

Ошибки исправят, основываясь на архивных документах
Сергей ЛАЗУТИН
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Фото: vk.com/npcraeФото: vk.com/npcrae
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6 декабря на Скорбященском кладбище в Рязани демонтировали нелепо «отремонтированные» надгробия красноармейцев, которыми ранее возмутились активисты. Произошло это сразу после соответствующего поручения губернатора, потребовавшего «незамедлительно устранить ошибки» и «разобраться с тем, кто и как принимал работы у подрядчиков».

Пока на допущенные подрядчиком ошибки и небрежности не обратила внимание общественность, памятные знаки в таком виде пробыли с апреля. За это время в Мемориальном парке прошли мероприятия, приуроченные ко Дню победы, Дню памяти и скорби, Дню неизвестного солдата…

- Ломами из промёрзшей земли могильные камни приходилось выламывать. После этого надгробия перегружались на тележки и перемещались для новой покраски и нанесения надписей в закрытое от ветра и снега помещение, - рассказал директор Научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов (именно он и поднял проблему).

Активисты намерены на основе архивных документов составить список похороненных на Скорбященском кладбище бойцов и передать их муниципальному учреждению «Ритуал», которое должно следить за мемориалом.

Демонтаж надгробий красноармейцев на Скорбященском кладбище г.Рязань.Источник: https://vk.com/npcrae

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