В Рязани сняли нелепо «отремонтированные» надгробия красноармейцев
6 декабря на Скорбященском кладбище в Рязани демонтировали нелепо «отремонтированные» надгробия красноармейцев, которыми ранее возмутились активисты. Произошло это сразу после соответствующего поручения губернатора, потребовавшего «незамедлительно устранить ошибки» и «разобраться с тем, кто и как принимал работы у подрядчиков».
Пока на допущенные подрядчиком ошибки и небрежности не обратила внимание общественность, памятные знаки в таком виде пробыли с апреля. За это время в Мемориальном парке прошли мероприятия, приуроченные ко Дню победы, Дню памяти и скорби, Дню неизвестного солдата…
- Ломами из промёрзшей земли могильные камни приходилось выламывать. После этого надгробия перегружались на тележки и перемещались для новой покраски и нанесения надписей в закрытое от ветра и снега помещение, - рассказал директор Научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов (именно он и поднял проблему).
Активисты намерены на основе архивных документов составить список похороненных на Скорбященском кладбище бойцов и передать их муниципальному учреждению «Ритуал», которое должно следить за мемориалом.
Демонтаж надгробий красноармейцев на Скорбященском кладбище г.Рязань.Источник: https://vk.com/npcrae