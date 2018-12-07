Компания «Мармакс» рассказала о новогодних предложениях в КП «Сказка в Лесу» Алеканово

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-07T09:14:09+03:00

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Компания «Мармакс» рассказала о новогодних предложениях в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово.

Как сообщает пресс-служба компании, весь декабрь в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово действует несколько выгодных предложений на приобретение земельного участка.

Каждый из клиентов может выбрать одно наиболее подходящее для себя предложение. «Сказка в Лесу» Алеканово является готовым для проживания коттеджным поселком, с развитой внутренней инфраструктурой: асфальтированными дорогами, освещенными улицами, благоустроенными зонами отдыха для взрослых и детей.

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– Актуальные фото коттеджного поселка рязанцы могут посмотреть в еженедельных отчетах на сайте проекта. Но для того, чтобы по-настоящему погрузиться в атмосферу коттеджного поселка «сказка в Лесу» Алеканово, стоит приехать сюда, – отметили в пресс-службе девелопера.

Подробнее по телефону отдела продаж компании «Мармакс»: 500-005

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