Под Рязанью пропал 17-летний юноша

СЕГОДНЯ 08:46 2018-12-07T09:54:33+03:00

Информации о его местонахождении нет с 5 декабря

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5 декабря в районе станции Стенькино под Рязанью ушел из дома и не вернулся 17-летний Егор Савельев. Ориентировку на него с просьбой о помощи поисково-спасательный отряд LizaAlert опубликовал в ночь не пятницу, когда с момента пропажи прошло уже больше суток.

Называются приметы юноши: рост 188 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые короткие, глаза голубые. Одет он был в синюю куртку с капюшоном, синие джинсы и синие кроссовки. С собой у пропавшего был серый рюкзак.

С информацией, которая может помочь в поисках, волонтеры просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или в полицию.